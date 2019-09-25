Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Турчиным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
Переговоры Мишустина и Турчина проходят в Доме правительства в Москве. Стороны обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Также премьер-министры уделят особое внимание реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.
Ранее мы сообщали, что правительство продолжит поддерживать угольную отрасль.
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