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Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Турчиным

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Стороны обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Переговоры Мишустина и Турчина проходят в Доме правительства  в Москве. Стороны обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Также премьер-министры уделят особое внимание реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.

Ранее мы сообщали, что правительство продолжит поддерживать угольную отрасль.

Видео: Правительство России

Теги: александр турчин, встреча, михаил мишустин, премьер-министр белоруссии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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