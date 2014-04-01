Правительство продолжит поддерживать угольную отрасль

Мишустин назвал необходимым решение задач в сфере логистики и снижения затрат компаний на транспортировку угля.

Правительство России продолжит поддерживать угольную отрасль. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года.

По его словам, необходимо решить ряд непростых задач в сфере логистики и снижения затрат компаний на транспортировку угля. Мишустин призвал увеличить провозную способность Восточного полигона железных дорог и объем перевозок по нему.

Надо детально рассмотреть и дополнительные механизмы, которые позволят обеспечить уверенное развитие Кузбасса и других наших угледобывающих районов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство направит свыше 4 млрд рублей на приобретение сельхозтехники для предоставления в лизинг.

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