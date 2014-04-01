Правительство направит свыше 4 млрд рублей на приобретение сельхозтехники для предоставления в лизинг

По его словам, дополнительное финансирование позволит аграриям взять в аренду не менее 300 единиц отечественной техники.

Правительство России направит свыше 4 млрд рублей на приобретение сельхозтехники для предоставления в лизинг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, во всех регионах страны началась посевная компания. Глава правительства отметил важность их обеспечения отечественной сельскохозяйственной техникой. Мишустин подчеркнул, что дополнительное финансирование позволит аграриям взять в аренду не менее 300 единиц отечественной техники. Он заявил, что это будет способствовать усилению технологического суверенитета ключевых секторов экономики.

Важно, чтобы аграрии получили новые машины как можно скорее. Сейчас спрос на сельхозтехнику растет, значит, у отрасли не должно быть нехватки необходимых составляющих для сбора урожая. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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