  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:17
129
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Правительство повысит открытость и прозрачность очереди нуждающихся в жилье граждан

0 0

По словам Мишустина, будет создан единый реестр, в который войдет информация об очередниках.

Правительство России повысит открытость и прозрачность очереди нуждающихся в жилье граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, будет создан единый реестр, в который войдет информация об очередниках, а также сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение квартир. Глава правительства отметил, что данные изменения ускорят принятие решений о предоставлении нуждающимся людям жилья.

Ранее Мишустин заявил, что социальные пенсии проиндексируют на 14,5%.

Видео: Правительство России

Теги: жилье, михаил мишустин, очередь, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии