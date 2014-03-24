Правительство повысит открытость и прозрачность очереди нуждающихся в жилье граждан

По словам Мишустина, будет создан единый реестр, в который войдет информация об очередниках.

Правительство России повысит открытость и прозрачность очереди нуждающихся в жилье граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, будет создан единый реестр, в который войдет информация об очередниках, а также сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение квартир. Глава правительства отметил, что данные изменения ускорят принятие решений о предоставлении нуждающимся людям жилья.

Ранее Мишустин заявил, что социальные пенсии проиндексируют на 14,5%.

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