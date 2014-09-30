Мишустин: социальные пенсии проиндексируют на 14,5%

По его словам, правительство внимательно следит, чтобы граждане своевременно получали положенные средства.

Социальные пенсии проиндексируют на 14,5% с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.

По его словам, правительство внимательно следит, чтобы граждане своевременно получали положенные средства. Мишустин также отметил, что с 1 января страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции.

Ранее Мишустин заявил, что около 14,5 млн сертификатов на маткапитал выдали семьям с начала программы.

Видео: Правительство России