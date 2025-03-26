Мишустин: около 14,5 млн сертификатов на маткапитал выдали семьям с начала программы

Глава кабмина РФ напомнил о социальной поддержке родителей и детей.

Около 14,5 миллиона сертификатов на материнский капитал выдали российским семьям с начала действия государственной программы. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления с отчетом о проделванной работе федерального правительства за прошлый год премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник зачитал результаты, которые достигли сотрудники кабинета министров, перед законодателями на пленарном заседании в Государственной думе от 26 марта.

С момента введения президентом этого механизма уже выдано около 14,5 млн сертификатов. Продлили программу маткапитала до 2030 года включительно. А пособие по уходу за ребенком теперь сохраняется даже при досрочном возвращении к трудовой деятельности, раньше, чем малышу исполнится полтора года. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Напомним, что шестой год подряд маткапитал назначается уже сразу при рождении первенца, а с 2022 года правительство вернулось к его индексации по фактической инфляции. Михаил Мишустин указал законодателям, что 2024 был объявлен Годом семьи, поэтому власти усиливали социальную помощь родителям, которые воспитывают детей, расширяло гарантии. В предыдущем отчете говорилось о том, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей. Сейчас же этот показатель приблизился к отметке в 800 тысяч рублей.

Мишустин провел совещание по подготовке ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ