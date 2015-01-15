  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:13
126
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин провел совещание по подготовке ежегодного отчета правительства в Госдуме

0 0

Он подчеркнул, что заданные депутатами вопросы возьмут в проработку.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по подготовке ежегодного отчета правительства в Госдуме. Об этом об сообщили в пресс-службе кабмина.

По словам Мишустина, в предыдущие две недели он провел встречи со всеми пятью фракциями, а также с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он подчеркнул, что заданные депутатами вопросы возьмут в проработку, чтобы в дальнейшем учитывать их в текущих и стратегических документах.

Ранее мы сообщали, что Мишустин провел встречу с Володиным.

Видео: Правительство России

Теги: госдума россии, ежегодный отчет, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии