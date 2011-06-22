Мишустин провел встречу с Володиным

Премьер-министр отметил важность традиционных встреч с представителями Госдумы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

Мишустин отметил важность традиционных встреч с представителями Госдумы. По его словам, такие встречи помогают следовать всем целям и задачам, которые перед правительством ставят люди. Володин также отметил конструктивные отношения с правительством. Он подчеркнул,что отчет в Госдуме – это дополнительная возможность найти решение сложных проблем и вопросов.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило положение о едином морском операторе северного завоза.

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