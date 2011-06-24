Правительство утвердило положение о едином морском операторе северного завоза

Координатором северного завоза станет Минвостокразвития.

Правительство России утвердило положение о едином морском операторе северного завоза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Отмечается, что единый морской оператор будет разрабатывать маршрут и графики регулярных каботажных перевозок грузов между морскими портами, а также осуществлять сами перевозки. Координатором северного завоза станет Минвостокразвития. Также Мишустин подчеркнул, что в 2025 году в районы Крайнего Севера будет доставлено почти 3,5 млн тонн грузов.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит свыше 6,5 млрд рублей на пенсионное обеспечение граждан в новых субъектах.

Видео: Правительство России