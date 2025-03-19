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Правительство выделит свыше 6,5 млрд рублей на пенсионное обеспечение граждан в новых субъектах

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Людям, которые получают пенсии по региональному законодательству, будет оказана дополнительная поддержка.

Правительство выделит свыше 6,5 млрд рублей на пенсионное обеспечение граждан в новых субъектах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его слова, людям, которые получают пенсии по региональному, а не федеральному законодательству, будет оказана дополнительная поддержка. Мишустин призвал руководителей субъектов вместе с Социальным фондом проследить, чтобы все выплаты были доведены до людей без сбоев и задержек

Ранее мы сообщали, что правительство направит дополнительно более 4 млрд рублей на развитие регионов Дальнего Востока.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, новые регионы, пенсионное обеспечение, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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