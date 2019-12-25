В ПФР рассказали, кто может получить повышенную пенсию

Дополнительные выплаты положены нескольким категориям граждан РФ.

В отделении Пенсионного фонда России по Москве и Подмосковью рассказали, кто может получить повышенную пенсию. Специалисты уточнили, что выплаты предусмотрены для родителей-пенсионеров, если у них есть дети, обучающиеся на очном отделении в вузе по основной образовательной программе. В ПФР отметили, что данная мера также касается обучения в иностранных университетах, расположенных за пределами территории РФ.

До окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности. пресс-служба ПФР России

Повышенная фиксированная надбавка к страховой пенсии устанавливается и для родителей несовершеннолетних детей. После наступления 18 лет ребенку, родители должны подтвердить факт обучения в вузе и нахождения его на содержании.

Также повышенная пенсия предоставляется гражданам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Сумма государственной поддержки будет равна одной трети размера от фиксированной выплаты к страховой пенсии на каждого нетрудоспособного. Выплаты подлежат ежегодной индексации.

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Фото: Piter.tv