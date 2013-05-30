В Петербурге 90-летнюю пенсионерку трижды обманули мошенники

Доверчивая женщина перевела на счета преступников более 800 тысяч рублей.

В Петербурге очередная пенсионерка стала жертвой мошенников. На этот раз аферисты обманули 90-летнюю женщину. Доверчивая петербурженка перевела на счета преступников более 800 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что еще 2 июня заключила договор с юридической компанией для "перерасчета пенсии", за что заплатила 52,3 тысячи рублей. Недавно пенсионерке позвонила незнакомка и предложила помочь вернуть деньги и взыскать моральный вред. За свои услуги она попросила 27,5 тысяч рублей.

В третий раз поступил звонок от "сотрудника налоговой службы". Он заявил, что не был выплачен залог, поэтому пенсионерке нужно заплатить 740 тысяч рублей штрафа, иначе будет наложен арест на имущество. Женщина и в этот раз перевела деньги.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мошенников ищет полиция.

Ранее двое мошенников продали 88-летнему жителю Колпино бензопилу за 250 тысяч рублей.

Фото: pexels.com