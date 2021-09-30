Двое мошенников продали 88-летнему жителю Колпино бензопилу за 250 тысяч рублей

Подозреваемых нашли в Череповце, после чего доставили в Петербург.

Мошенники продали 88-летнему мужчине бензопилу за 250 тысяч рублей. Полиция задержала предполагаемых злоумышленников в Череповце. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В конце сентября в полицию Колпинского района обратился сын потерпевшего. Как выяснилось, у дома №48 по улице Веры Слуцкой пожилого человека встретили два мужчины. Они предложили купить ему бензопилу за 2,5 тысячи рублей. В квартире у пенсионера цена изменилась: бензопила продавалась уже не в рублях, а в евро. Таким образом, товар обошелся доверчивому петербуржцу в 250 тысяч рублей. Злоумышленники заставили мужчину сходить в банк и снять деньги.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Было установлено, что предполагаемые преступники направляются на машине в сторону Вологодской области. Подозреваемых нашли в Череповце, они являются представителями кочевого народа, а автомобиль взяли у своего отца. Задержанных отправили в Петербург.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге росгвардейцы вымогали у подростка деньги, угрожая подбросить ему наркотики.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО