В Петербурге росгвардейцы вымогали у подростка деньги, угрожая подбросить ему наркотики

Один получил шесть лет лишения свободы, другой – четыре года.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух сотрудников Росгвардии Александра Бойкова и Никиты Лаврентьева, которые обвинялись в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и получении взяток в крупном размере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие установило, что мужчины запугали подростка и вымогали у него деньги, угрожая подбросить наркотики и возбудить уголовное дело. Молодой человек смог обмануть вымогателей и сообщил обо всем в полицию. Он сфотографировал купюры, полученные в банке, и передал их росгвардейцам. Бойкова и Лаврентьева поймали с поличным.

Установлено, что они причастны еще как минимум к трем аналогичным преступлениям. Однако в остальных случаях потерпевшими оказались совершеннолетние люди.

На суде статью о взятничестве переквалифицировали в мошенничество с использованием служебного положения. По обвинению в хранении наркотиков росгвардейцев оправдали. Превышение должностных полномочий в случае с подростком осталось в силе.

В итоге Бойкова приговорили к шести годам в колонии общего режима, а Лаврентьева – к четырем годам в колонии с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года каждому.

Ранее в Петербурге умер учитель физкультуры, обвиняемый в домогательствах к второкласснице.

Фото: Piter.TV