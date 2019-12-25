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В Петербурге умер учитель физкультуры, обвиняемый в домогательствах к второкласснице
Сегодня, 10:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге умер учитель физкультуры, обвиняемый в домогательствах к второкласснице

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В 2019 году учителя оправдали судом, так как следствие пришло к выводу, что девочка оговаривает своего учителя. Позже в апелляционном порядке приговор был отменён.

В Петербурге суд прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего 61-летнего учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии, в связи с его смертью. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Мужчину обвиняли в изнасиловании 9-летней девочки в мае 2018 года. В 2019 году учителя оправдали судом, так как следствие пришло к выводу, что девочка оговаривает своего учителя. Позже в апелляционном порядке приговор был отменён и направлен на новое рассмотрение.

Дело прекратили в связи со смертью обвиняемого.

Ранее стало известно, дети какого возраста чаще всего становятся жертвами педофилов.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие, педофил, суд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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