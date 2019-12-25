В Петербурге стало известно, дети какого возраста чаще всего становятся жертвами педофилов

Отмечается, что после 12 лет ребенок может закричать. Поэтому он менее интересен для злоумышленника.

Стало известно, кто чаще всего становится жертвой педофилов в Петербурге. Об этом рассказал в беседе с "Фонтанкой" начальник отдела уголовного розыска ГУ МВД по региону Алексей Родин.

Выяснилось, что дети в возрасте от 8 до 12 лет, которые гуляют по улице без сопровождения взрослых, становятся объектом злоумышленников. По словам правоохранителя, если взять 100 тыс. потерпевших, то 80 процентов из них составят 10-летние дети. Реже педофил нападает на 9-11-летних, еще реже на 12-летних. Полицейский отмечает, что школьники старше 12 лет способны в стрессовой ситуации закричать и убежать, поэтому они менее интересны педофилам.

Родин подчеркнул, что жертвами сексуального насилия в семье становятся дети младше 8 лет. По данным следователя, с началом пандемии увеличилось количество случаев полового сношения родственников с детьми.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали серийного педофила за преступление 9-летней давности.

Фото: Piter.tv