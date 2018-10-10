Мошенники рассылают россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе
Сегодня, 8:15
Эксперты напомнили, что государство не запускает социальные контракты на "праздничный стол" через ссылки в интернете.

Мошенники на российской территории начали рассылать гражданам уведомления о социальных выплатах к Пасхе. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу онлайн-платформы по кибербезопасности "Мошеловка" от Народного фронта. Специалисты пояснили, что целевой группой такой криминальной схемы являются верующие люди, пенсионеры, а также социально незащищенные категории населения. Сценарий обмана становится актуальным в виду того, что в преддверии праздника у православных фиксируется высокий религиозный подъем и существует традиция по благотворительности. В "Мошеловке" рекомендуют в целях безопасности данных не переходить по ссылкам на "трансляции" из мессенджеров и пользоваться только официальными каналами вещания. Делать пожертвования следует либо  лично в храме, либо через проверенные официальные сайты епархий.

Для пенсионеров запускаются схемы с фальшивыми соцконтрактами: "Правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе. Перейдите по ссылке.

пресс-служба "Мошаловки"

В МВД предупредили о фишинговых ссылках под видом петиций и голосования.

