В МВД предупредили о фишинговых ссылках под видом петиций и голосования

Правоохранительные органы дали рекомендации по безопасному проявлению гражданской позиции в интернете.

Мошенники на российской территории могут получать персональные данные своих жертв через фишинговые ссылки, оформленные под петицию или общественное голосование. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Киберполицейские предупредили, что одним из актуальных способов фишинга является рассылка сообщений в мессенджерах и социальных сетях с предложением подписать значимый для активистов документ или проголосовать по общественно значимому вопросу.

Злоумышленники могут призывать поддержать присвоение почетного звания погибшему военнослужащему, выступить за снижение тарифов ЖКХ или поучаствовать в иной инициативе. После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельную страницу, где ему предлагают авторизоваться через мессенджер или портал "Госуслуги", что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту. сообщение от киберполиции

Для того, чтобы не допустить похищения личных сведений аферистами в УБК порекомендовали население к любым предложениям срочно "проголосовать" или "подписать петицию" через ссылку из чата относиться с осторожностью. Для поддержки инициатив важно использовать только официальные ресурсы.

В МВД рассказали, зачем мошенники похищают аккаунты в мессенджерах.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России