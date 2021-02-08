В МВД рассказали, зачем мошенники похищают аккаунты в мессенджерах

Киберполицейские напомнили, что нельзя передавать коды, следует использовать двухфакторную аутентификацию и помнить, что даже сообщение от знакомого аккаунта не гарантирует, что вам пишет именно знакомое лицо.

Мошенники похищают аккаунты пользователей в мессенджерах для манипуляций над большим количеством людей от чужого имени. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Киберполицейские предупредили, что злоумышленникам требуется не сам аккаунт, а то доверие, которое к нему уже "привязано". Знакомое имя, привычная фотография, история переписки и круг телефонных контактов дают преступникам значительные возможности для обмана пользователей социальных сетей.

Главная опасность в том, что чужой аккаунт позволяет атаковать не одного человека, а его родственников, коллег, родительские и домовые чаты. Именно поэтому мошенники так настойчиво охотятся за кодами авторизации и доступом к мессенджерам. сообщение от киберполиции

Известно, что после захвата контроля над аккаунтом человека мошенники действуют сразу по нескольким направлениям. Они могут рассылать вредоносные файлы и фишинговые ссылки по списку контактов и в общие чаты, использовать профиль для социальной инженерии, переводя пользователей в поддельные боты, а в дополнение к этому выманивают коды из СМС, получают доступ к банковским и государственным сервисам и ищут в диалогах полезную для себя финансовую, личную или компрометирующую информацию для шантажа или получения доступа к платежным средствам.

Киберполиция предупредила петербуржцев о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram.

