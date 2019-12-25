Киберполиция предупредила петербуржцев о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

Злоумышленники рассылают сообщения в секретные чаты, маскируясь под службу поддержки мессенджера. Переход по ссылке или ввод кода приводит к потере контроля над профилем.

Специалисты киберполиции Санкт-Петербурга предостерегают жителей о новой мошеннической схеме, направленной на хищение аккаунтов в Telegram.

Злоумышленники рассылают пользователям сообщения в секретные чаты, представляясь сотрудниками технической поддержки. В тексте они уведомляют о якобы зафиксированном входе в аккаунт с другого устройства и предлагают перейти по ссылке или ввести код для подтверждения аутентификации. На самом деле ссылка ведет на фишинговый ресурс, созданный для сбора личных данных.

После того как жертва совершает переход или сообщает код, мошенники получают полный доступ к профилю. В дальнейшем взломанный аккаунт используют для рассылки просьб о финансовой помощи знакомым владельца, а также для получения конфиденциальной информации.

В ведомстве напомнили, что официальный Telegram никогда не направляет уведомления через секретные чаты. Все сообщения от мессенджера поступают в обычный чат с верифицированного аккаунта. Специалисты подчеркивают: нельзя передавать третьим лицам коды из SMS, пароли, а также одноразовые коды подтверждения. Если кто-либо запрашивает подобные сведения, это верный признак мошенничества.

При получении подозрительных сообщений гражданам рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Если аккаунт уже взломан, необходимо попытаться восстановить доступ через официальную службу поддержки мессенджера и предупредить все контакты о возможных действиях злоумышленников.

