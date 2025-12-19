Ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей.

В России с 1 февраля проиндексируют выплаты инвалидам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова приводит "РИА Новости".

Нилов уточнил, что социальные выплаты ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны также будут проиндексированы. По его словам, ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ выплата увеличится до 8794 рублей. Депутат отметил, что рост коснется всех категорий получателей, включая детей-инвалидов.

Нилов подчеркнул, что повышение выплат не требует дополнительных заявлений от граждан. Данная мера является частью системной работы по поддержке наиболее социально уязвимых категорий населения.

Фото: pxhere.com