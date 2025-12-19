Пенсии ниже прожиточного минимума начали автоматически повышать в Петербурге

Соцфонд начал беззаявительные доплаты пенсионерам Северо-Запада с низким доходом.

Около 200 тысяч пенсионеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали получать региональную социальную доплату к пенсии в беззаявительном порядке. Начисления производятся через отделение Социального фонда на основании уже имеющихся у ведомства сведений, сообщила пресс-служба отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отделение Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области реализует новый механизм поддержки пенсионеров. Право на получение региональной социальной доплаты теперь устанавливается автоматически, без необходимости подачи заявлений. Основанием для назначения выплаты служат данные, уже находящиеся в распоряжении фонда.

Как сообщил управляющий отделением Константин Островский, в 2026 году величина прожиточного минимума для расчёта доплат составляет 17 754 рублей в Санкт-Петербурге и 17 428 рубля в Ленинградской области. Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает этого уровня, фонд назначает доплату до установленного минимального размера.

По информации пресс-службы ведомства, получателями доплат в беззаявительном порядке стали почти 200 тысяч пенсионеров региона.

Ранее мы сообщали, что часть пенсионеров получит пенсию за январь до 30 декабря.

Фото: pxhere.com