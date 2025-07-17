Искусственный интеллект отказал многодетной матери из Петербурга в выплатах, "не узнав" ее детей

Депутат ЗакСа Наталия Астахова возмутилась, что сотрудники Соцфонда ничего не могли сделать.

Многодетная мать из Петербурга Владилена столкнулась с 15 отказами в оформлении единого пособия. Причина — искусственный интеллект в Социальном фонде не смог установить родственную связь женщины с ее пятью детьми. Хотя ранее система исправно признавала их "родными", новая версия ПО "обнулила" статус матери, рассказала депутат ЗакСа Наталия Астахова.

По словам парламентария, женщина обратилась к ней за помощью после череды отказов. Владилена пыталась оформить выплаты с июня 2025 года, но каждый раз получала отрицательный ответ от алгоритмов.

Абсурдное общение с "роботизированными сотрудниками" довело Владилену до белого каления — она обратилась ко мне. Лично удостоверилась: все документы в идеальном порядке. Печати на месте, дети на мать похожи, реальность совпадает с бумагами. Но программа мигает красным: "Личность не подтверждена, вы — чужой человек". А живые люди в кабинетах превратились в "ретрансляторы": смотрят в экран, сочувственно разводят руками, но нажать кнопку "исправить" не могут — полномочий не прописали. Наталия Астахова, депутат Заксобрания Петербурга

В результате многодетная мать фактически осталась без государственной поддержки и вынуждена самостоятельно заботиться о пятерых детях. Астахова направила обращения главе Социального фонда России и в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации и восстановить справедливость.

Фото: Telegram / Наталия Астахова