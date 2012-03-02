Ночное возгорание унесло жизнь человека, еще пятеро пострадали, включая ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в квартире на улице Фрунзе, в котором ночью погиб человек. Происшествие квалифицировали как причинение смерти по неосторожности.

Сигнал о пожаре в доме № 16 по улице Фрунзе поступил спасателям 21 февраля в 02:30. В квартире полыхала обстановка — огонь охватил 65 квадратных метров. Пожарные боролись с пламенем почти два часа и ликвидировали возгорание только в 04:23. На месте работали 15 специалистов МЧС и три единицы техники.

В результате происшествия один человек погиб. Еще пятеро пострадавших, среди которых малолетний ребенок, были доставлены в больницу. По факту трагедии следственный отдел по Московскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи уже провели осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Фото: Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу