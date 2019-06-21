Мужчина облил жену и пасынка бензином и угрожал поджечь под Петербургом

В полицию сообщил 13-летний подросток.

Ночью 21 февраля в поселке Романовка Всеволожского района мужчина на почве ревности облил бензином жену и ее 13-летнего сына, после чего угрожал их поджечь. К счастью, привести угрозу в исполнение он не успел и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сигнал о происшествии поступил полицейским в 03:25. 13-летний подросток позвонил и рассказал, что отчим угрожает ему и его маме. Прибывшие на место сотрудники установили, что 39-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, приревновал жену. В приступе гнева он схватил бензин, облил женщину и ее сына и стал угрожать, что подожжет их. Физического вреда никому причинить не успел — после угроз мужчина покинул квартиру и скрылся.

Полицейские оперативно установили его местонахождение, задержали и доставили в территориальный отдел для разбирательства. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге 18-летний молодой человек прыгнул с моста в замёрзшую Охту.

Фото: Piter.TV