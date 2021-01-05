Лёд выдержал, а парень — нет: в Петербурге 18-летний молодой человек прыгнул с моста в замёрзшую Охту

С травмами его увезли в больницу.

Минувшей ночью в Красногвардейском районе Петербурга 18-летний парень решился на опасный трюк — он спрыгнул с Большого Ильинского моста в реку Охту. Инцидент произошел около часа ночи 21 февраля. Сигнал о происшествии на шоссе Революции поступил экстренным службам в 01:15.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району прибыли на место первыми и обнаружили молодого человека, лежащего на льду. Как выяснилось, 18-летний петербуржец решил прыгнуть с моста, но вместо эффектного нырка получил жесткое приземление.

Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Спустя минуту оперативно прибыли на место сотрудники МЧС. Наряд Росгвардии оказал спасателям содействие в транспортировке пострадавшего на носилки с помощью спасательных веревок, — сообщили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. После оказания первой помощи молодого человека госпитализировали в одну из городских больниц. О степени тяжести полученных травм официальная информация пока не поступала.

Ранее Piter.TV сообщал, что затушившего Вечный огонь на Марсовом поле мужчину задержали.

Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО