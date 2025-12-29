Затушившего Вечный огонь на Марсовом поле мужчину задержали

Полиция задержала 50-летнего жителя Красносельского района по подозрению в осквернении мемориала.

В Петербурге задержали мужчину, который ночью 18 февраля залил Вечный огонь на Марсовом поле водой из бутылки. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сигнал о происшествии поступил около полуночи. Очевидцы рассказали, что неизвестные потушили пламя у мемориала.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что около 23 часов мужчина подошел к Вечному огню, залил его жидкостью из бутылки, после чего вместе со знакомым покинул парк.

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений).

Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки. На следующий день оперативники уголовного розыска задержали мужчину у дома № 3 по улице Бориса Шмелева. Им оказался 50-летний неработающий житель Красносельского района. На допросе задержанный не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. Он заключен под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV