Петербуржскому суду передали дело мужчины, который пытался потушить Вечный огонь

На Марсовом поле задержали нарушителя.

Следственные органы завершили расследование дела мужчины, который ночью пытался потушить Вечный огонь на Марсовом поле, и направили материалы в суд.

В Петербурге завершено расследование дела об осквернении мемориала на Марсовом поле. По данным ГСУ СК России по городу, обвиняемый — ранее судимый мужчина из Екатеринбурга — ночью 30 сентября подошёл к Вечному огню и попытался залить пламя неизвестной жидкостью. В результате его действий сооружению был причинён имущественный ущерб.

Следователи изучили записи камер наблюдения, опросили специалистов и собрали необходимую доказательную базу. После утверждения обвинительного заключения материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому вменяют совершение преступления, предусматривающее наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее мы сообщили о том, что медицинская организация из Петербурга получила штраф за дискриминацию при подборе персонала.

Фото: Piter.TV