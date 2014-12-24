Медицинская организация из Петербурга получила штраф за дискриминацию при подборе персонала

В объявленных вакансиях фирмы на должность медицинской сестры-администратора содержались некорректные формулировки.

Петербургская медицинская компания "ОЗ Мед" привлечена к административной ответственности за нарушения трудового законодательства, выразившиеся в установлении дискриминационных требований при подборе персонала. Компания была вынуждена выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщила руководитель Объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В объявленных вакансиях фирмы на должность медицинской сестры-администратора содержались некорректные формулировки, включающие указание на гражданство РФ, определение "одинокая девушка/женщина" и определенный возрастной диапазон ("возраст 45 лет"). Второе предложение гласило: "Гражданство РФ, женский пол, приятная внешность". Подобные формулировки представляют собой недопустимую дискриминацию потенциальных кандидатов по признакам, не имеющим прямого отношения к профессиональным качествам и квалификации претендента.

Комментируя инцидент, Дарья Лебедева пояснила, что статья 53 закона "О занятости населения в Российской Федерации" запрещает использование подобной информации в объявлениях о найме. ООО "ОЗ Мед" признано судом виновным в нарушении административного законодательства (статья 13.11.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ), и назначено наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей за каждое допущенное нарушение.

Фото: Piter.TV