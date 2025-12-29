Рецидивист затушил снегом Вечный огонь в Киришах

Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия на Братском мемориале "Памяти павшим" в Киришах. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 27 декабря полицейским поступила информация о том, что на проспекте Победы мужчина потушил снегом Вечный огонь. В результате был задержан 42-летний местный житель, ранее его неоднократно судили.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти