В Киришах провели субботник около мемориальных мест
Сегодня, 15:53
Речь идет о парке на Волховской набережной.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области провел субботник у мемориальных мест, которые связаны с памятью о Великой Отечественной войне. Речь идет о парке на Волховской набережной в Киришах. Сотрудники ведомства убрали мусор, листву и сухие ветки, а также привели в порядок газоны, дорожки и прилегающую территорию. 

Внести вклад в сохранение чистоты может любой желающий. Узнать о субботниках в области и присоединиться к ним или организовать собственный получится с помощью интерактивной карты. В 2026 году месячник по благоустройству продлится до 8 мая. 

Ранее на Piter.TV: стартовало цветочное оформление Петербурга ко Дню Победы. Высадят более 600 тыс. виол, а еще распустятся 275 тыс. тюльпанов. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

