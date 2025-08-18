В Киришах провели субботник около мемориальных мест

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области провел субботник у мемориальных мест, которые связаны с памятью о Великой Отечественной войне. Речь идет о парке на Волховской набережной в Киришах. Сотрудники ведомства убрали мусор, листву и сухие ветки, а также привели в порядок газоны, дорожки и прилегающую территорию.

Внести вклад в сохранение чистоты может любой желающий. Узнать о субботниках в области и присоединиться к ним или организовать собственный получится с помощью интерактивной карты. В 2026 году месячник по благоустройству продлится до 8 мая.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти