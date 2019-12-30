Девушку вытащили из Невы у Литейного моста

В экстренные службы обратились прохожие.

В четверг, 23 января, петербуржцы заметили на набережной Кутузова девушку, которая прыгнула в воду. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял момент прыжка на видео.

Жительница Северной столицы решила выбрать место около Литейного моста. Некоторое время она собиралась с мыслями, а затем оказалась в воде. Очевидцы происходящего сообщили об этом в экстренные службы. Сотрудникам МЧС удалось спасти петербурженку.

Причины инцидента выясняются.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что ремонт на участке набережной канала Грибоедова завершат к концу 2021 года.

Видео: Piter.TV