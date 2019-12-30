Ремонт на участке набережной канала Грибоедова завершат к концу 2021 года

На данный момент ремонтируют участок протяженностью 280 метров.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, когда завершится ремонт правого берега набережной канала Грибоедова от дома № 131 до Могилевского моста.

Планируется, что работы закончатся в октябре 2021 года, передал "Петербургский дневник". Протяженность участка составляет 280 метров. Подрядчиком является АО "ПО Возрождение".

Рабочие укрепят стенку набережной, почистят фасад, а также отреставрируют поврежденную гранитную облицовку и тротуарные плиты.

Набережной канала Грибоедова занялись в 2013 году, работы продолжатся.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге отремонтируют одну из старейших школ за 380 млн рублей.

Фото: mostotrest-spb.ru