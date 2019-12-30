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Ремонт на участке набережной канала Грибоедова завершат к концу 2021 года
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Ремонт на участке набережной канала Грибоедова завершат к концу 2021 года

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На данный момент ремонтируют участок протяженностью 280 метров.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, когда завершится ремонт правого берега набережной канала Грибоедова от дома № 131 до Могилевского моста. 

Планируется, что работы закончатся в октябре 2021 года, передал "Петербургский дневник". Протяженность участка составляет 280 метров. Подрядчиком является АО "ПО Возрождение". 

Рабочие укрепят стенку набережной, почистят фасад, а также отреставрируют поврежденную гранитную облицовку и тротуарные плиты. 

Набережной канала Грибоедова занялись в 2013 году, работы продолжатся. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге отремонтируют одну из старейших школ за 380 млн рублей. 

Фото: mostotrest-spb.ru

Теги: набережная грибоедова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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