Ремонт на участке набережной канала Грибоедова завершат к концу 2021 года

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, когда завершится ремонт правого берега набережной канала Грибоедова от дома № 131 до Могилевского моста.
Планируется, что работы закончатся в октябре 2021 года, передал "Петербургский дневник". Протяженность участка составляет 280 метров. Подрядчиком является АО "ПО Возрождение".
Рабочие укрепят стенку набережной, почистят фасад, а также отреставрируют поврежденную гранитную облицовку и тротуарные плиты.
Набережной канала Грибоедова занялись в 2013 году, работы продолжатся.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге отремонтируют одну из старейших школ за 380 млн рублей.
Фото: mostotrest-spb.ru
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