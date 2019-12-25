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Капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова планируется завершить в октябре 2021 года
Сегодня, 15:15
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nadezhda_sib

Капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова планируется завершить в октябре 2021 года

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Государственный контракт на ремонт был заключен год назад.

Капитальный ремонт набережной канала Грибоедова от дома №131 до Могилевского моста планируют завершить в октябре 2021-го года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

До конца этого года будет выполнено устройство свайного основания. Также перед рабочими стоят следующие задачи: на 90% сделать сооружение ростверка и стенки, на 75% — гранитную облицовку. 

Самое главное — нужно делать качественно, сохранять исторические элементы. В том числе и гранитные плиты. Они все пронумерованы.

сказал Беглов. 

Градоначальник отметил, что в Северной столице многие набережные нуждаются в ремонте. 

Также в во время объезда Адмиралтейского района губернатор побывал во дворе на улице Гороховой, который был благоустроен жителями и властями в этом году. 

Фото: "Пул 78" / Telegram 

Теги: капитальный ремонт, набережная грибоедова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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