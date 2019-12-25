Капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова планируется завершить в октябре 2021 года

Государственный контракт на ремонт был заключен год назад.

Капитальный ремонт набережной канала Грибоедова от дома №131 до Могилевского моста планируют завершить в октябре 2021-го года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

До конца этого года будет выполнено устройство свайного основания. Также перед рабочими стоят следующие задачи: на 90% сделать сооружение ростверка и стенки, на 75% — гранитную облицовку.

Самое главное — нужно делать качественно, сохранять исторические элементы. В том числе и гранитные плиты. Они все пронумерованы. сказал Беглов.

Градоначальник отметил, что в Северной столице многие набережные нуждаются в ремонте.

Также в во время объезда Адмиралтейского района губернатор побывал во дворе на улице Гороховой, который был благоустроен жителями и властями в этом году.

Фото: "Пул 78" / Telegram