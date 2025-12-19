В центре Петербурга появился новый спортивный комплекс в отреставрированном историческом здании

Новый центр осмотрели губернатор Петербурга Александр Беглов и помощник Президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

В исторической части Санкт-Петербурга завершено создание нового многофункционального спортивного центра. Он разместился в здании бывшей Пробирной палаты на набережной канала Грибоедова, которое ранее находилось в аварийном состоянии. Проект объединил развитие городской спортивной инфраструктуры и сохранение объекта культурного наследия. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новый центр осмотрели губернатор Петербурга Александр Беглов и помощник Президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 15 января, сейчас завершается техническая приёмка и подготовка к передаче комплекса городу.

В Смольном подчёркивают, что в условиях плотной исторической застройки поиск площадок под современные спортивные объекты крайне ограничен. Использование существующего здания позволило решить сразу две задачи: обеспечить центр города новым спортивным пространством и сохранить архитектурный памятник.

Во время реконструкции все работы выполнялись под контролем КГИОП. Подлинные элементы здания, включая фасад по Казанской улице, были отреставрированы и сохранены. Внутреннее пространство адаптировано под современные требования: здесь оборудованы плавательный бассейн длиной 25 метров, гребной бассейн, залы для тренировок, единоборств и общей физической подготовки. Также предусмотрены условия для маломобильных посетителей.

Особое внимание при проектировании уделили соседству с лицеем №211 имени Пьера де Кубертена. Концепция спортивного центра разрабатывалась с учётом пожеланий школы, но при этом объект будет открыт и для жителей города. Ежедневно здесь смогут заниматься до 360 человек.

Новый спортивный комплекс получил имя Александра Михайловича Соколова — героя Невского пятачка и мастера спорта по плаванию, который весной 1942 года, несмотря на ранение, сумел переплыть ледяную Неву.

Ранее на Васильевском острове открылась новая школа с боксёрским рингом.

Фото: Смольный