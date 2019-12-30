В пятницу, 24 января, стало известно о том, что в Петербурге отремонтируют одну из старейших школ за 380 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы в сфере закупок.
Речь идет о лицее имени Пьера де Кубертена, который ранее именовался школой № 211. Согласно контракту, подрядчик должен выполнить работы по капитальному ремонту: отреставрировать лицевую часть, воссоздать элементы декора и облагородить лестничные пролеты. При этом конкурсант обязан сдать работу не позднее 20 августа 2020 года.
Известно, что заявки принимают до 17 февраля.
Напомним, что школа № 211 получила имя французского историка, литератора и общественного деятеля Пьера де Кубертена 20 лет назад.
Ранее мы сообщали о том, что ГАТИ выдала ордер на благоустройство западной части Дворца Нарышкина.
Фото: Яндекс.Карты
Обсуждение ( 0 )