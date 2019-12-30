Известно, что работы выполнит "РСФ "Водолей Плюс".

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что ГАТИ выдала ордер на благоустройство западной части Дворца Нарышкина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что работы выполнит "РСФ "Водолей Плюс".

"Ордер на размещение временного ограждения и пешеходной галереи для проведения данных работ оформлен по заказу ООО "Северо-Западный УКС на срок с 22 января 2020 года по 5 августа 2022 года", —сказано в сообщении.

Напоним, что подрядчик должен будет приспособить западный дворовый флигель Дворца Нарышкина под современный музейно-выставочный комплекс, что позволит расширить выставочные площадки музея.

Ранее мы сообщавли о том, что Музей Фаберже намерен снести флигель Шуваловского дворца.

Фото:ВООПИиК