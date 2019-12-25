В Смоленской области обломки БПЛА попали в многоэтажный дом

Жертвами ночного инцидента стали двое местных жителей.

Пожар зафиксирован в многоэтажном доме, расположенном в городе Ярцево Смоленской области в результате попадания в него обломков украинского БПЛА. Соответствующими сведениями с подписчиками аккаунта в национальном мессенджере "Макс" поделился губернатор региона Василий Анохин. Российский чиновник объяснил, что в результате происшествия известно о двух пгибших. Они стали жертвами массированного удара противника дронами по региону.

Силами ПВО Министерства обороны уничтожено 37 вражеских беспилотников. <...> Погибли два человека. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким, мы скорбим вместе с вами. Василий Анохин, глава региона

Добавим, что во время ликвидации возгорания в многоэтажном здании сотрудники ГУ МЧС эвакуировали население. Из непосредственной зоны пожара спасены 10 человек. Местные вдасти организовали пункт временного размещения (ПВР) для жильцов дома. После обследования конструкций специалистами будет принято решение о возможности возвращения людей в свои квартиры.

В Смоленской области при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС.

Фото: Макс / Василий Анохин