Автомобиль полностью сгорел после пожара в Ломоносовском районе Ленобласти

В Красносельском легковой автомобиль уничтожил сильный пожар.

Вечером вторника в Ломоносовском районе Ленинградской области полностью сгорел легковой автомобиль. Информацию о происшествии опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в посёлке Красносельское, недалеко от поворота на деревню Капорское. После поступления сообщения о пожаре сотрудники "Леноблпожспаса" прибыли на место через 4 минуты.

В результате происшествия машина была уничтожена огнём. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.

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Фото: Piter.TV