Автомобиль полностью сгорел после пожара в Ломоносовском районе Ленобласти

Вечером вторника в Ломоносовском районе Ленинградской области полностью сгорел легковой автомобиль. Информацию о происшествии опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание произошло в посёлке Красносельское, недалеко от поворота на деревню Капорское. После поступления сообщения о пожаре сотрудники "Леноблпожспаса" прибыли на место через 4 минуты.
В результате происшествия машина была уничтожена огнём. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.
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Фото: Piter.TV
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