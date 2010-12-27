Музей Фаберже намерен снести флигель Шуваловского дворца

Ранее активисты обратились в суд с иском к КГИОП, чтобы проект признали незаконным.

Во вторник, 20 августа, Музей Фаберже начал демонтажные работы на Западном флигеле Шуваловского дворца. Об этом сообщают в группе петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Местные жители отметили, что на соседних домах установлены маячки.

Рабочие демонтируют провода, антенны, вынули из окон деревянные рамы, выбрасывают внутреннее содержимое флигеля. Жители соседних домов сообщили об установке на их фасадах маячков сказано в сообщении

Ранее активисты обратились в суд с иском к КГИОП, чтобы проект признали незаконным. Так, в ходе процесса суд выяснил, что в ходе капитального ремонта повредят соседний дом-памятник Дом И.Форша.

Очевидно, Фонд "Связь времён" решил начать демонтажные работы не дожидаясь окончания судебных разбирательств и вступления в силу решения суда по иску сказано в сообщении

Напомним, что капитальный ремонт запланирован в рамках проекта расширения Музея Фаберже. Заказчиком выступает Фонд "Связь времен" и архитектурное бюро "Литейная часть-91". Этот проект одобрен Властями Северной столицы. Однако, активисты против таких перемент.

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Фото:ВООПИиК