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Вышку для вейкбординга и лодочную станцию снесли в Сестрорецке
Сегодня, 17:21
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Вышку для вейкбординга и лодочную станцию снесли в Сестрорецке

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Пользователи территории заняли землю без правоустанавливающих документов.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд по пляжу "Офицерский" в Сестрорецке. В результате проверки сотрудники  освободили территорию от объектов, которые находились там незаконно. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба ведомства. 

Пользователь знал о том, что земельный участок необходимо освободить, однако требование проигнорировал: вышки для вейкбординга так и остались на месте.  В понедельник, 19 августа, сотрудники комитета приехали по адресу Магазинная улица, участок 3, чтобы помочь освободить территорию. 

Также без необходимых на то документов на Московском проспекте недалеко от дома 188, литера Н находилась лодочная станция. Пользователь установил на земельном участке площадью 45 квадратных метров ограждение и металлическую будку. Все объекты пришлось эвакуировать. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге снесли часть заброшенного дома Крутикова. 

Фото: пресс-служба ККИ 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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