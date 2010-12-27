Вышку для вейкбординга и лодочную станцию снесли в Сестрорецке

Пользователи территории заняли землю без правоустанавливающих документов.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд по пляжу "Офицерский" в Сестрорецке. В результате проверки сотрудники освободили территорию от объектов, которые находились там незаконно. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Пользователь знал о том, что земельный участок необходимо освободить, однако требование проигнорировал: вышки для вейкбординга так и остались на месте. В понедельник, 19 августа, сотрудники комитета приехали по адресу Магазинная улица, участок 3, чтобы помочь освободить территорию.

Также без необходимых на то документов на Московском проспекте недалеко от дома 188, литера Н находилась лодочная станция. Пользователь установил на земельном участке площадью 45 квадратных метров ограждение и металлическую будку. Все объекты пришлось эвакуировать.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге снесли часть заброшенного дома Крутикова.

Фото: пресс-служба ККИ