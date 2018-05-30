В Петербурге снесли часть заброшенного дома Крутикова

Делают это вопреки утвержденному проекту реставрации.

На 11-й Красноармейской улице, 7 рабочие приступили к незаконному сносу лицевой части доходного дома купца А.И. Крутикова. Об этом рассказали очевидцы в группе "Градозащитный Петербург".

"При разборке западного флигеля была выявлена значительная деструкция кирпичной кладки на первом этаже брандмауэра. В целях предотвращения аварийной ситуации была продолжена разборка конструкций до момента ликвидации деструкции", – написал один из пользователей.

Градозащитники отмечают, что демонтаж не предусмотрен проектом. В данный момент здание реконструируется по программе "Молодежи – доступное жилье".

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Фото: "Градозащитный Петербург"