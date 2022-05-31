К дому ребёнка на Грибоедова подкинули младенца

Новорожденный мальчик был завернут в одеяльце.

Новорожденного младенца нашли в центре Петербурга. Подробности стали известны Piter.tv.

Малыша нашли поздним вечером 11 августа около специализированного психоневрологического дома ребенка №13 на набережной канала Грибоедова. Ребенка оставили у ворот учреждения.

Новорожденный мальчик был завернут в одеяльце, а к нему прикреплена бирка из роддома. Младенца доставили в детскую городскую больницу.

Известно, что матерью мальчика является 34-летняя иностранка. Ее местонахождение устанавливается.

Ранее в Невском районе умерла оставленная на два часа четырехмесячная девочка.

Фото: Piter.tv