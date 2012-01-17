В Невском районе умерла оставленная на два часа четырехмесячная девочка

Задержаны 30-летняя мать и 36-летний отец ребенка, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Петербурге обнаружен труп младенца. Как стало известно Piter.TV, погибшую четырехмесячную девочку нашли в одной из квартир в Невском районе.

Ребенок скончался до прибытия медицинских работников. Тело младенца отправили в морг для выяснения причин смерти. Известно, что родители оставили ребенка без присмотра на несколько часов.

Задержаны 30-летняя мать и 36-летний отец ребенка, они находились в состоянии алкогольного опьянения. На женщину был составлен административный протокол о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ а на мужчину - о нахождении в общественных местах в состоянии опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что во время шторма в Петербурге 1 июля мальчика порезало стеклом остановки.

Фото: Piter.TV