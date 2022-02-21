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Во время шторма в Петербурге 1 июля мальчика порезало стеклом остановки

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На проспекте Ветеранов 10-летний мальчик вместе с мамой и братом ждал автобус.

В Петербурге во время шторма, который произошел вечером 1 июля, пострадал ребенок. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

На проспекте Ветеранов 10-летний мальчик вместе с мамой и братом ждал автобус, сильный ветер выбил остекление остановки общественного транспорта. Тогда ребенок отбежал в сторону, однако острые осколки полетели за ним. Школьнику разрезало предплечье. 

На помощь к семье пришла петербурженка, которая вызвала такси до больницы. В медицинском учреждении врачи зашили глубокую рану, после чего мальчика отправили домой. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге возбуждены уголовные дела после гибели женщины и ребенка из-за урагана.

Видео: Telegram / Mash на Мойке

Теги: остановка общественного транспорта, ураган в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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