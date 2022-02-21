Во время шторма в Петербурге 1 июля мальчика порезало стеклом остановки

На проспекте Ветеранов 10-летний мальчик вместе с мамой и братом ждал автобус.

В Петербурге во время шторма, который произошел вечером 1 июля, пострадал ребенок. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".

На проспекте Ветеранов 10-летний мальчик вместе с мамой и братом ждал автобус, сильный ветер выбил остекление остановки общественного транспорта. Тогда ребенок отбежал в сторону, однако острые осколки полетели за ним. Школьнику разрезало предплечье.

На помощь к семье пришла петербурженка, которая вызвала такси до больницы. В медицинском учреждении врачи зашили глубокую рану, после чего мальчика отправили домой.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге возбуждены уголовные дела после гибели женщины и ребенка из-за урагана.

Видео: Telegram / Mash на Мойке