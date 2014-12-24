В Петербурге возбуждены уголовные дела после гибели женщины и ребенка из-за урагана

Региональное ГСУ СК РФ возбудило уголовные дела в связи с гибелью женщины и ребенка в Московском и Красногвардейском районах Петербурга 1 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Вчера во время урагана из-за травм, полученных вследствие падения деревьев, на проспекте Юрия Гагарина погибла 36-летняя женщина. Кроме того, на проспекте Шаумяна ушел из жизни 11-летний мальчик.
По данным фактам в следственных отделах по Московскому и Красногвардейскому районам ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следствием устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также условия, способствовавшие совершению преступления, назначен комплекс экспертиз.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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Фото: пресс-служба МЧС России
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