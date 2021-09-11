В Петербурге устранили все последствия урагана

На данный момент обнаружено 293 поваленных дерева на территории, за которую отвечает комитет по благоустройству.

Все чрезвычайные ситуации, связанные с деревьями, которые мешали движению пешеходов и транспорта или представляли опасность для жителей города, были успешно разрешены. Работы по устранению последствий урагана продолжались всю ночь. В настоящее время специалисты садово-паркового хозяйства продолжают очищать улицы Петербурга от остатков деревьев, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

На данный момент обнаружено 293 поваленных дерева на территории, за которую отвечает комитет по благоустройству. Это число, скорее всего, будет расти. Наибольшее количество случаев падения деревьев зафиксировано в Невском районе (59 случаев) и в Красносельском районе (50 случаев).

Напоминаем, что ураган обрушился на наш город вчера вечером. Непогода сопровождалась ливнем, грозой и порывистым ветром скоростью до 31 метра в секунду. При такой буре падение деревьев – обычное явление. Причина, по которой даже здоровые и крепкие деревья не выдерживают, – их намокание и, как следствие, увеличение веса кроны и большая парусность.

Круглосуточно работает телефон дежурной службы комитета по благоустройству: 314-60-13. По этому номеру можно сообщить информацию о поваленных деревьях и затоплениях на улично-дорожной сети города.

Ранее мы сообщили о том, что за последние пять лет в Петербурге высадили более 53 тыс. деревьев.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга