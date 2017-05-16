За последние пять лет в Петербурге высадили более 53 тыс. деревьев

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала более 2,5 тыс. разрешений на посадку деревьев и кустарников.

За последние пять лет Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в Петербурге выдала более 2,5 тыс. разрешений на посадку деревьев и кустарников. Благодаря этому, комитет по благоустройству смог высадить свыше 53 тыс. деревьев. В планах на 2024 год стоит еще одна масштабная посадка - 10 тыс. деревьев и более 100 тыс. кустарников.

По предварительным оценкам, учитывая, что на одном га леса растет около 400 крупных деревьев, в городе появится около 17 га условного нового леса. Эта площадь эквивалентна двум Летним садам.

Кроме того, озеленение города осуществляется также муниципальными властями, администрациями районов и их подведомственными учреждениями. Вместе они создают так называемый "природно-рекреационный каркас" Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что к концу августа в Кронштадте благоустроят сквер Катерников.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга