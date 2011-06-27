К концу августа в Кронштадте благоустроят сквер Катерников

На территории будет уложено более 100 кв.м. партерного газона, для чего потребуется не менее 129 кг семян.

Сквер Катерников в Кронштадте будет благоустроен к концу августа текущего года. Как пишет Бриф24, ссылаясь на пресс-службу ГАТИ, именно эту зеленую зону жители выбрали для благоустройства в рамках программы "Твой бюджет".

В ходе работ специалисты вымостят дорожки и восстановят газоны. На территории будет уложено более 100 кв.м. партерного газона, для чего потребуется не менее 129 кг семян.

Кроме того, в сквере запланировано озеленение. Планируется посадка живой изгороди из кустарников длиной около 40 метров, а также более 100 квадратных метров цветников.

В память о мужестве моряков в центре сквера установлен боевой торпедный катер "Комсомолец". В ходе благоустройства территории мемориал будет сохранен.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе Петербурга продолжают благоустраивать пляжи.

Фото: ГАТИ