  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Два человека погибли во время шторма в Петербурге
Сегодня, 13:25
69
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Два человека погибли во время шторма в Петербурге

0 0

В результате непогоды в Петербурге упали 293 дерева и башенный кран.

Два человека стали жертвами штормового ветра в Петербурге, сообщает ГСУ СК РФп о городу.

1 июля на проспекте Юрия Гагарина дерево упало на 36-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. В тот же день в Красногвардейском районе дерево упало на 11-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и впоследствии скончался.

Как сообщает региональное управление ведомства, проводятся доследственные проверки для установления причин и обстоятельств произошедшего.

В результате непогоды в Санкт-Петербурге упали 293 дерева и башенный кран. В Ленинградской области число поваленных деревьев достигло 525.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе Петербурга 1 июля выпала треть месячной нормы осадков.

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии