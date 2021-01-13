Два человека погибли во время шторма в Петербурге

В результате непогоды в Петербурге упали 293 дерева и башенный кран.

Два человека стали жертвами штормового ветра в Петербурге, сообщает ГСУ СК РФп о городу.

1 июля на проспекте Юрия Гагарина дерево упало на 36-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. В тот же день в Красногвардейском районе дерево упало на 11-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и впоследствии скончался.

Как сообщает региональное управление ведомства, проводятся доследственные проверки для установления причин и обстоятельств произошедшего.

В результате непогоды в Санкт-Петербурге упали 293 дерева и башенный кран. В Ленинградской области число поваленных деревьев достигло 525.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе Петербурга 1 июля выпала треть месячной нормы осадков.

Фото: прокуратура Петербурга